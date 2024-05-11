湖南智能計算產業已具備先發競爭優勢

中評社北京5月11日電／據科技日報報導，“湖南智能計算產業已經具備了先發競爭優勢，我們把它概括為‘六有’——有基礎、有條件、有優勢、有態勢，有潛力、有空間。”在國新辦10日舉行的“推動高質量發展”系列主題新聞發布會上，湖南省委副書記、省長毛偉明介紹，目前湖南智能計算產業規模已經達到了7150億元，占全國的7.3%。



智能計算是當下全球科技和產業競爭的重要領域，覆蓋人工智能、先進計算等新興產業。毛偉明表示，湖南以電力支撐算力，算力支撐動力，“三力”共同發力。在電力方面，湖南推進寧電入湘，用寧夏的風和光點亮湖湘大地的燈火。同時，湖南發展抽水蓄能電站等工程，新型儲能裝機居全國第二位。在算力方面，湖南的人工智能算力已經達到了1200PF（皮法），走在全國前列。湖南也是“銀河”和“天河”超級計算機的發源地，超算算力達到200PF，走在全球和全國前列。在動力方面，湖南增強科技創新動力，國產計算機本地配套率達到90%，實現了電腦整機“湖南造”、關鍵零部件“湖南產”、核心元器件“湖南芯”。



智能計算賦能音視頻、北斗應用等現代產業。毛偉明介紹，湖南聚焦打造全國領先的音視頻產業集群，以科技賦能文化產業創新，將馬欄山視頻文創產業園打造成具有中國特色、全國領先、國際有影響力的媒體融合新地標，推動音視頻從“融合”轉向“融創”。目前，湖南音視頻產業標準工業鏡頭市場占有率居全國第一。此外，湖南發揮北斗衛星導航原創技術策源地優勢，培育了從芯片設計到封裝、應用開發、營運服務的完整產業鏈，先後兩次召開北斗規模應用國際峰會。



湖南省發展改革委主任黃東紅表示，下一步，湖南將加快產業“推陳出新”，做大做強國家先進製造業集群，因地制宜發展新質生產力，以文化和科技融合、智能計算、低空經濟等為突破口，創建未來產業先導區。



（來源：科技日報）