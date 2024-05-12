衛健委：擴大“互聯網＋護理服務”覆蓋面

國家衛生健康委醫政司副司長邢若齊（中評社 海涵攝） 中評社北京5月12日電（記者 海涵）近年來，“互聯網＋護理服務”的概念越來越為大家熟知，其運用效果如何？在5月11日國家衛生健康委舉行的“發展護士隊伍 優化護理服務”專題新聞發布會上，國家衛生健康委醫政司副司長邢若齊、湖南省衛生健康委副主任祝益民、北京協和醫院副院長彭斌從不同角度就此予以介紹。



邢若齊表示，近年來，國家衛健委通過開展“互聯網＋護理服務”的試點工作，將專業的護理服務從機構延伸至社區和居家，有效增加了老年人等行動不便群眾的上門護理服務供給。目前全國各省份均開展了“互聯網＋護理服務”，相關管理制度和技術規範更加完善，護士服務能力逐步提升，目前共計3000餘個醫療機構提供7類60餘項群眾常用急需的基礎護理、康復護理、心理護理等服務項目，使行動不便的群眾有機會享有護士上門提供的便捷護理服務。同時，也降低了群眾再入院率和就醫成本，減輕了家庭負擔。下一步，將進一步擴大“互聯網＋護理服務”的覆蓋面，增加服務項目，加大護士培訓力度，積極防控安全風險，健全完善監督機制。同時，也充分發揮基層醫療機構在“互聯網＋護理服務”中的優勢作用，就近解決群眾上門醫療護理問題，提高護理服務供給的可及性和便捷性。



祝益民在會上介紹了“互聯網＋護理服務”的湖南經驗。他表示，湖南省積極推動開展“互聯網＋護理服務”，將其與家庭醫生簽約、家庭病床、延續性護理等有機結合，實現了從醫院到基層、到社區、到家庭的有效銜接。目前，全省14個市州269家醫療機構開展了“互聯網＋護理服務”，已從綜合醫院逐步覆蓋到專科醫院和基層醫療衛生機構，有1萬多名護士參加了互聯網護理服務，有效滿足了居家患者多樣化護理需求和人文關懷。主要做法有：



一是上下聯動。通過城市醫療集團、縣域醫共體、專科聯盟等形式，整合區域護理資源，完善分工協作機制，三級醫院提供指導和幫扶，二級醫院和基層醫療機構為主體，其他醫療機構積極參與，分層分類有效推進。



二是有效監管。將“互聯網＋護理服務”納入全省互聯網醫療服務監管平台，加強技術規範、耗材使用、滿意度測評、醫療廢棄物處理、不良事件上報等數據分析和改進，保障醫療安全和護患雙方合法權益。