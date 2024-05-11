外交部駐港公署駁斥美所謂年度報告

中評社香港5月11日電／針對美國“國會－行政部門中國委員會”發表所謂年度報告，老調重彈污蔑抹黑香港人權自由狀況，攻擊香港國安法和特區司法制度，叫囂制裁特區檢控官和國安法指定法官，粗暴干預香港事務和中國內政，外交部駐港公署發言人表示強烈不滿和堅決反對。



發言人表示，有關報告顛倒黑白、歪曲事實，充斥著無知、謊言和偏見。香港回歸27年來，“一國兩制”“港人治港”、高度自治方針得到切實貫徹落實，香港居民依法享有的各項權利和自由得到充分保障，經濟建設和社會發展成就有目共睹。特區司法機關依法打擊違法犯罪行為，維護法治公平和正義，天經地義，豈容置喙。



發言人指出，美方不攬鏡自照，反躬自省自己在國內如何濫用國家安全粗暴執法，在國際上如何橫行霸道窮兵黷武，卻一再打著“民主”“自由”的幌子對香港事務說三道四、指手畫腳，其偽善雙標面目世所不齒，其“以港遏華”居心路人皆知，其禍亂香港圖謀終將落空。



發言人強調，干預和制裁只會讓中國人民更加眾志成城，只會遭到包括香港同胞在內的全體中國人民的堅決回擊，根本動搖不了中方維護國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定的堅定意志，更加阻擋不了香港由治及興大勢和中華民族復興偉業。我們強烈敦促美方恪守國際法原則和國際關係基本準則，立即停止干涉香港事務和中國內政。

