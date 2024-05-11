防災減災，新技術新裝備“大顯身手”

中評社北京5月11日電／據光明日報報導， 如果一場超強台風正面登陸我國沿海，如何科學有效應對？



5月10日，一場代號為“應急使命·2024”的超強台風防範和特大洪澇災害聯合救援演習在浙江金華等地舉辦。演習模擬超強台風“海神”正面登陸浙江沿海，貫穿浙江全境，錢塘江流域發生超歷史特大洪水……災情就是命令，在這場聯合救援中，有哪些新技術、新裝備投用？如何助力我國防災減災救災水平提升？



多種先進技術裝備亮相



面對極端嚴重災情險情，各級指揮機構集結相關應急救援力量，聯合開展重大險情處置，重點演練水域搶險救援、內澇搶險救援、工程搶險救援、重要基礎設施搶險救援等內容。



演習中模擬蘭江發生超標準洪水，造成蘭江街道金角村通村道路衝毀，100多名群眾向高地避險，被洪水圍困形成“孤島”。中國安能集團第二工程局接到救援請求後，指派動力舟橋編組立即前往協助人員轉移，並派出專業技術人員對航行路線等信息實施空中、水上立體偵測，最終成功轉運受困群眾至安置區。



金蘭小鎮發生嚴重內澇，學校（安置點）、醫院和居民區有大量人員被困。消防救援隊伍接到報警後，就近啟用3台無人機機巢，派出無人機偵察並回傳受災區域現場影像，定位被困人員位置。



受超強台風叠加特大洪澇災害影響，堤防極易出現管湧、滲漏等險情。面對這一模擬場景，在演習現場，多種先進技術裝備悉數亮相——在空中，應急智巡無人機快速巡查堤防背水坡險情；巡堤查險車、智能勘測機器人對堤壩內部進行精細勘測；光纖險情探測儀持續動態監測堤壩安全，實現對管湧、滲漏等堤防險情全方位、立體式勘測。



在巡堤查險演習中，新技術、新裝備打造了“空陸協同、巡測一體”方案，推動防汛查險向更高效、更精準、更安全、更智能的方向邁進。

