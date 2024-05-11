孫衛東出席第30次中國一東盟高官磋商

中評社北京5月11日電／據外交部網站：2024年5月9日至10日，第30次中國一東盟高官磋商在印度尼西亞雅加達舉行。外交部副部長孫衛東和緬甸外交部候任東盟事務高官欽迪達埃共同主持，東盟其他國家高官或代表和東盟副秘書長出席，東帝汶以東盟觀察員身份與會。



孫衛東強調，今年是新中國成立75周年，也是和平共處五項原則發表70周年。在習近平主席和東盟國家領導人戰略指引下，雙方全面戰略夥伴關係發展勢頭強勁，和平、安寧、繁榮、美麗、友好“五大家園”建設扎實推進。新形勢下，中方願同東盟各國共享機遇，共迎挑戰，攜手構築地區穩定之錨，打造經貿合作高地，形成人文交流熱潮，推動構建更為緊密的中國一東盟命運共同體取得新成果。



東盟國家高度評價中國式現代化建設成就，讚賞中方支持東盟中心地位，表示東盟中國全面戰略夥伴關係為地區人民帶來巨大福祉，願同中方一道深化新興產業、貿易投資、互聯互通、數字經濟、可持續發展和人文交流等領域合作，推動全面戰略夥伴關係取得更大發展，為維護地區和平穩定和共同繁榮作出積極貢獻。



與會期間，孫衛東副部長還拜會了東盟秘書長高金洪，並會見了部分國家東盟事務高官，就雙邊關係、東亞合作及共同關心的問題交換意見。