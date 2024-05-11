美在菲部署中導系統　外交部副部長孫衛東回應

中評社北京5月11日電／外交部網站，當地時間2024年5月10日下午，外交部副部長孫衛東在印尼雅加達東盟秘書處出席第30次中國一東盟高官磋商後，現場接受記者採訪。



問：此次中國一東盟高官磋商談得如何？取得了哪些成果？



答：高官磋商是中國東盟重要戰略溝通與合作機制。剛才我和東盟同事在親切友好的氣氛中，就新形勢下深化全方位合作及共同關心的國際地區問題深入交換意見，達成廣泛共識。



我們一致認為，在習近平主席和東盟各國領導人戰略引領下，近年來中國東盟合作保持強勁發展勢頭。我們同意加快推進“五大家園”建設，不斷提升全面戰略夥伴關係水平。一是共建和平安寧家園，讓本地區更安全。增強戰略互信，加強對話交流，共同維護以東盟為中心、開放包容的區域架構。今年雙方將重點加強掃雷、打擊電信詐騙和非法網絡賭博等傳統和非傳統安全合作，營造更加穩定安全的地區環境。二是共建繁榮美麗家園，讓合作動能更強勁。力爭年內完成中國一東盟自貿區3.0版談判，高質量實施《區域全面經濟夥伴關係協定》，打造穩定暢通的區域產供鏈，把東亞打造為普惠包容經濟全球化的示範。抓住新興產業契機，拓展數字轉型、清潔能源、人工智能等新興領域合作，共享發展機遇。三是共建友好家園，讓中國東盟20億民眾更親近。以今年“中國一東盟人文交流年”為契機，深化文化、旅遊、教育、青年等領域交流合作，促進民心相通，讓構建更為緊密的中國一東盟命運共同體深入人心。



問：美國近期在菲律賓部署中導系統，這一做法嚴重危害地區安全，中方是否在此次高官磋商期間表達了關切？



答：美方做法嚴重開歷史倒車，嚴重威脅地區國家安全，嚴重破壞地區和平穩定，同地區國家人民求和平、謀發展共同願望完全背道而馳。



中方堅決反對冷戰式陣營對抗在本地區重演，堅決反對將地區國家當做霸權的工具和代理人。此次高官磋商期間，我明確表達了中方嚴正關切。中方支持東盟加強戰略自主，願同地區國家一道，堅持走共商共建共享的亞洲安全之路，堅定維護地區和平穩定。