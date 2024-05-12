兩岸媒體在京體驗自動駕駛　感受科技創新

自動駕駛巴士（中評社 蔣婷攝） 中評社北京5月12日電（助理記者 蔣婷）國台辦新聞局、北京市台辦和北京經開區管委會5月10日舉辦“感受科技創新 助力融合發展”聯合採訪活動，兩岸媒體記者走進北京市高級別自動駕駛示範區創新運營中心深入瞭解智能駕駛汽車建設圖景，親自乘坐體驗了自動駕駛汽車。



講解員提到，隨著人工智能技術的發展，自動駕駛汽車已經成為了全球各國爭奪的戰略制高點，各國圍繞自動駕駛汽車進行了激烈的爭奪，並在自動駕駛汽車的政策方面取得相關突破。目前中國已經有五十多個城市出台智能網聯汽車相關規定，建立了許多國家級示範區，包括北京、成都等一系列城市，將來也會推動機場接送、城市清潔等場景的使用。今年二月份北京開放了大興機場常態化自動駕駛接駁車，市民已經可以利用app進行預約使用。



講解員介紹了智能網聯汽車相比起單個自動駕駛汽車的好處。單車智能指單個自動駕駛汽車，但僅僅通過單車智能，視野盲區“鬼探頭”問題難以解決，很難避免。智能網聯汽車，其實就是用智能化和網聯化聯合實現更加安全簡單的自動駕駛。“單車智能＋網聯賦能”，也是中國自動駕駛領域目前推廣的主要方向。



對於未來智能網聯汽車發展未來，2024年北京市政府工作報告重點任務清單提出，要完成高級別自動駕駛示範區建設3.0階段任務，擴區至600平方公里，啟動4.0階段任務，推出北京南站、豐台站、朝陽站、清河站、城市副中心站等五個重點鐵路樞紐客站及大興國際機場、首都國際機場自動駕駛測試設計方案，實現乘用車、智能網聯巴士、城市道路清掃等應用拓展，形成政策和設施的連續連片覆蓋；同時也將擴大高速路、快速路車輛測試，積累經驗，形成成熟模式；此外，還將申請國家智能網聯汽車准入和上路通行試點。



今年的政府工作報告將“大力推進現代化產業體系建設，加快發展新質生產力”列為政府工作十大任務之首。科技創新是新質生產力發展的核心要素，可想而知，智能網聯汽車的發展是大有前景、非常可觀的。

