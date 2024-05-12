兩岸媒體走進人工智能企業　體驗科技改變生活

教育智能機器人“悟空”（中評社 蔣婷攝） 中評社北京5月11日電（助理記者 蔣婷）國台辦新聞局、北京市台辦和北京經開區管委會5月10日舉辦的“感受科技創新 助力融合發展”聯合採訪活動，兩岸媒體記者走進北京大興亦莊創新科技企業優必選公司進行參觀。



優必選成立於2012年，是一家集人工智能和人形機器人研發、平台軟件開發運用及產品銷售為一體的全球性高科技企業。



講解員提到，目前優必選已經推出最新一代Walker大型仿人服務機器人，可以識別家庭中300多種物品，可以在家庭場景和工作場景實現各類服務，包括識別取物、捏肩捶背等等，是非常一款功能齊全的服務性機器人。



除此之外，講解員特別介紹了一款可兒童用的小型機器人“悟空”。這款小型機器人是人形機器人的縮小版本，能夠唱歌跳舞拍照，甚至可以做俯臥撐。另外，兒童可以通過學習編程、人工智能等相關課程輸入程序讓其加以實現，讓小朋友從小就接觸人工智能並學會編程、操作人工智能，有利於未來在人工智能方面有新的突破和創新。



除了人形機器人以外，講解員提到，養老問題是企業關注的重點之一。優必選公司著眼於智能化養老社區，使得老人的身體健康指數能夠得到更好的監護，生活方面能夠更容易更便捷控制。

