國際護士節：這些“00後”男護士很暖

5月9日，中南大學湘雅三醫院男護士劉穎哲在護理患兒。（圖源：新華社） 中評社北京5月12日電／據新華社報導，隨著護理觀念的改變，我國男護士數量逐年增多。在中南大學湘雅三醫院，有一群積極陽光的男護士，他們是一群“00後”男青年，在原來以女性為主的護理崗位上，綻放著屬於自己的光彩。



5月12日是國際護士節，記者走近這群“男丁格爾”，聽聽他們的故事。



記者在湘雅三醫院兒童重症監護室（PICU）里看到，2000年出生的男護士劉穎哲正在為一名重症患兒提供護理服務，他負責給患兒打針、擦身、抽血，還要為一些年齡小的患兒提供“哄睡服務”……在工作中，他不僅需要關注孩子們的健康狀況，還要做一個讓孩子們信賴的“大朋友”。



在面對這些患兒時，劉穎哲有著超乎尋常的耐心。無論是打針、抽血、喂奶，還是撫觸、換尿片、觀察病情，每一項工作他都會細心做好。“兒童監護室的孩子大多病情比較重，他們的護理工作容不得半點馬虎。有些孩子需要我們抱著哄，有個最難哄的患兒我抱了快8個小時。雖然很累，但是看著孩子們康復出院，我很開心。”劉穎哲說。



在湘雅三醫院內科ICU工作的卿雯傑今年22歲，長期健身的習慣讓他看起來很結實，有患者說“看到他就很有安全感”。



在內科住院病房里，患有帕金森疾病的劉奶奶控制不住手抖，指甲很長了，一直沒有修剪。卿雯傑看到後，主動給老人修剪指甲，有時候還會給老人喂飯，這些小事讓老人感動。“小夥子細心，打針打得好，還很暖心。”劉奶奶說。



在湘雅三醫院重症醫學科ICU工作的“00後”男護士歐陽雲峰覺得自己最有價值的事就是能參與搶救危重症患者，成功把患者從死亡線拉回。



去年10月，歐陽雲峰參與了一名重症胰腺炎患者的搶救。這名患者出現了嚴重的呼吸不暢，血氧、血壓下降，主管醫生和護士立馬進行搶救，通氣、胸外按壓、推急救藥……幾分鐘之後，病人轉危為安。“這一瞬間讓我覺得這份工作很有意義。”歐陽雲峰告訴記者。

