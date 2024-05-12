政界：舉重總會應加強國家觀念教育

左圖：葉永玉於“亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃”開幕禮致辭時稱，“比賽共有13個國家參與”，此表述與中國香港和中華台北隊以地區身份參賽的事實嚴重不符。右圖：葉永玉出席舉重邀請賽致辭時，竟將香港形容為“比較細嘅國家”。（圖源：大公報） 中評社北京5月12日電／據大公報報導，在5月6日舉行的“亞洲有裝備健力錦標賽暨亞洲大學生盃”，中國香港舉重健力總會主席葉永玉於開幕禮致辭時稱，“比賽共有13個國家參與”。特區政府10日表示，此表述與中國香港和中華台北隊以地區身份參賽的事實嚴重不符，涉嫌違反一國原則，絕對不可接受。



有政界人士認為，任何人士都應該認清香港和台灣都是中國不可分割的一部分，如果心中有國家，便不會接連出現類似的錯誤，該會成員應該加強國家觀念、國家意識的教育。＼大公報記者 龔學鳴



特區政府指出，十分重視總會接連出現不同程度的錯誤事件，已要求中國香港體育協會暨奧林匹克委員會展開深入調查，並提出有效的改善方案，向政府匯報。港協暨奧委會已敦促總會5月15日或之前向港協暨奧委會提交報告。



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據悉，這並非葉永玉第一次涉港台表述錯誤。今年3月24日，她在香港出席舉重邀請賽致辭時，將香港形容為“比較細嘅國家”。舉重健力總會事後發聲明澄清，指葉永玉因“口文之誤”，令人誤會，港協暨奧委會經向總會瞭解後，初步認同事件為一時口誤。



民建聯立法會議員葛珮帆對有關言論表達強烈不滿，強調在有關賽事中中國香港和中華台北隊以地區身份參賽，香港及台灣是中國領土不可分割的一部分，葉永玉的言論是不能接受。葛珮帆指葉永玉早前也公開發表過類似言論，她認為港協暨奧委會應就今次事件展開全面深入調查，並提出改善方案，如發現有人涉嫌違反國安相關法例，須立即轉介執法機關跟進。另外，她認為所有代表香港出賽的運動員，尤其是香港奧委會機構的人員都必須要加強國家觀念。

