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市民紛到美領館抗議
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2024-05-12 10:20:19
圖：多名市民及團體昨日到美國領事館抗議。
中評社北京5月12日電／據大公報報導，美國駐港總領事梅儒瑞近日在研討會上抹黑香港特區在維護國家安全的立法工作，多名市民及團體昨日到美國領事館抗議表達不滿，包括灣區各界人士代表及香港廣西社團總會亦於美國領事館請願。
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