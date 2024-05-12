中國成功發射試驗二十三號衞星

中評社香港5月12日電／5月12日7時43分，中國在酒泉衞星發射中心使用長征四號丙運載火箭，成功將試驗二十三號衞星發射升空，衞星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。



新華社報導，試驗二十三號衞星主要用於空間環境探測。



這次任務是長征系列運載火箭的第522次飛行。