中國多地出現罕見極光

中評社香港5月12日電／5月10日晚和5月11日凌晨，受地磁暴影響，包括中國在內，全球多地出現罕見極光，這也是中國境內看到極光範圍較廣的一次。



據國家空間天氣監測預警中心消息，受到多個日冕物質拋射過程的影響，5月10日和11日可能出現地磁活動，其中5月11日可能發生中等以上地磁暴，預計地磁活動將持續到11日甚至12日。



對於極光愛好者而言，伴隨地磁暴而來的還可能有極光現象。極光是太陽風和地球磁場相互作用產生的。當太陽噴發出的帶電粒子以非常高的速度撞向地球時，地球的磁場會把它們吸引到南北兩極附近的高空，並和大氣層中的分子或原子發生碰撞，進而引起的激發和電離現象就是極光。



新華社報導，中國天文學會會員、天文科普專家修立鵬表示，極光的出現和太陽活動密切相關，太陽活動越劇烈，極光出現的可能性也就越高。



今年5月以來，隨著太陽日面上大的黑子群相繼出現，太陽持續劇烈爆發，短短一周，爆發了10個X級耀斑和60餘個M級耀斑，爆發強度和頻次歷史罕見。



在地球磁場和大氣的共同作用下，5月10日晚和5月11日凌晨，我國黑龍江、新疆、甘肅、內蒙古等地都出現了絢麗的極光，極光愛好者們紛紛用鏡頭記錄下來自宇宙的夢幻光影。



資深星空攝影師戴建峰在新疆阿勒泰地區進行了極光直播。“北方的整個天空都是紅色的，肉眼清晰可見各種極光柱在不斷變化，簡直太夢幻了！紅色、綠色、紫色的極光相互交織，你中有我，我中有你，它們在夜空中舞蹈、歌唱，演繹了一首無與倫比的鋼琴協奏曲。”在微信朋友圈，戴建峰開心地曬出了自己的觀測感受。



“越絢麗的極光，意味著地磁暴越強烈。這次的極光範圍很大，實屬罕見。”修立鵬說。



修立鵬同時也表示，本輪太陽活動周期可能會在2024年至2025年間達到峰值。這期間太陽活動會非常頻繁和劇烈，極光爆發概率會超過平常年份，這也意味著北方地區的人們將有更多機會看到美麗的極光。