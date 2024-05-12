“代理媽媽”的母親節禮物

中評社香港5月12日電／康乃馨盛放的季節里，51歲的張清秀一早便被孩子們的母親節祝福所感動。“張媽媽！我愛你！祝你母親節快樂！”簡單真摯的文字承載著孩子們的無限愛意。儘管孩子們年齡各異，但他們都曾是廣西南寧市賓陽縣的留守兒童。



“這個今年已經讀高中了，這個前幾天還來看望我了……”她自豪地細數著每一位曾經幫扶過的孩子，默默關注著他們的點滴成長。



新華社報導，今年是張清秀義務成為“代理媽媽”的第12個年頭。2000年，她從廣東務工回家過年時，發現兒子看她的眼神陌生又緊張。那一瞬間，張清秀心裡很難過。隨著年齡增長，孩子孤獨感越來越嚴重，2010年她決定留在家鄉，讓孩子有一個溫暖的家。



看著村子裡越來越多的留守兒童，她萌生出組建一支“代理媽媽”志願服務隊的想法。“最初我們衹有五個人，在村裡的活動室組建了留守兒童之家，給孩子們提供一個學習和玩耍的樂園。”回憶起服務隊最初的樣子時，張清秀說。



在孩子們心中，張清秀是一個溫暖又嚴厲的“媽媽”。溫暖的是，她會帶著孩子們一起做蛋糕、玩遊戲。“在許多孤獨的時光里，感受到了‘媽媽’的溫度。”一個孩子說。嚴厲的是，對一些孩子們表現出的苗頭性問題，她會立馬指出，引導改正。



“被我撞見在一些危險的池塘邊玩水，他們只要看見我，我都不用說話，他們就會立馬離開。”張清秀說，自己在孩子們心中的威嚴形象，為她正確引導孩子們提供了幫助。這份威嚴是建立在“平等聆聽”孩子們心聲之上，她不僅時時刻刻這樣要求自己，也經常跟團隊里的“媽媽”們交流心得。



在雙方自願的基礎上，“代理媽媽”與身邊的留守兒童建立起“一對一”“一對多”或集體形式的結對幫扶機制，成為孩子們的“監護代理人”。沒有硬性的拜訪次數，“代理媽媽”隨時都可以瞭解孩子的學習生活近況和心理需求，輕輕撫摸額頭或是給他們一個擁抱；留守兒童們也會傾訴自己的心事煩惱。



經過十餘年的努力，在婦聯等單位的指導和幫助下，賓陽縣先後建立起34支“代理媽媽”隊伍，800多位“媽媽”加入了志願隊伍，結對幫扶了1500多名留守兒童。隊伍壯大的同時，“代理媽媽”們也定期組織培訓，與社工團隊交流經驗，為農村留守兒童的成長助力。



現在，村裡碰到棘手的教育問題，第一時間都是想到找“代理媽媽”。這讓張清秀很欣慰，她說：“孩子和老人，願意聽我們的建議，就是我最開心的。”



在賓陽縣中華鎮育才小學，這裡有一半以上的孩子都是留守兒童。“代理媽媽們經常進校園帶孩子們做活動，讓孩子們心裡有了多一份的依靠，他們也知道遇到問題可以找他們的這些‘代理媽媽’們。”校長李乃偉說，學校和社會共同的關注，才能讓留守兒童的成長更有保障。



“我們最願意看到的，就是孩子們健康、快樂長大。”這是張清秀母親節的願望。