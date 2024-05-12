王毅談習近平主席對法、塞、匈國事訪問

（圖源：澎湃新聞） 中評社北京5月12日電／據新華社北京5月11日消息，2024年5月5日至10日，國家主席習近平應邀對法國、塞爾維亞、匈牙利三國進行國事訪問。行程結束之際，中共中央政治局委員、外交部長王毅向隨行記者介紹此訪情況。



王毅說，初夏時節，習近平主席開啟2024年首次出訪。五天六晚，三國四地，30多場活動環環相扣，雙多邊結合，政經文兼顧；既有正式隆重的國事活動，也有“不打領帶”的親切互動；既有視野廣闊的戰略溝通，也有推心置腹的暢所欲言。往訪三國均高度重視，給予最隆重接待和最高規格禮遇。此訪立足歐洲，放眼世界，實現中法關係再鞏固，中塞關係再強化，中匈關係再提升，中歐合作再出發，是一次傳承友誼、增進互信、提振信心和開辟未來之旅，圓滿順利成功。國內外輿論高度關注、持續熱議，普遍認為訪問亮點頻出，精彩紛呈，戰略意義和深遠影響遠超雙邊範疇，展現了中國特色大國外交的積極進取，彰顯了習近平主席作為大國領袖的擔當和魅力。



一、秉持建交初心，推動中法關係承前啟後、繼往開來



王毅說，法國是第一個同新中國建交並率先同中國建立全面戰略夥伴關係的西方大國，素有獨立自主的傳統。第一位正式訪華的西方國家元首是法國總統，首次接待中國領導人正式訪問的西方國家也是法國。兩國關係始終走在中國同西方國家前列，成為不同文明、不同制度、不同發展水平國家相互成就、共同演進的典範。



這次習近平主席對法國的國事訪問，是慶祝中法建交60周年的最重要議程。兩國元首進行了長時間、高水平戰略溝通。習近平主席回顧總結中法建交60年的珍貴歷史、獨特價值和重要使命，強調雙方應該堅守獨立自主、相互理解、高瞻遠矚、互利共贏的建交初心，為其注入新的時代內涵，用歷史的火炬照亮前行的道路。習近平主席提出要做到“四個堅持”和“四個共同”，即堅持獨立自主，共同防止“新冷戰”或陣營對抗；堅持相互理解，共同促進多彩世界的和諧共處；堅持高瞻遠矚，共同推動平等有序的世界多極化；堅持互利共贏，共同反對“脫鈎斷鏈”。



馬克龍總統對習近平主席的深邃洞見表達強烈共鳴，表示當今世界面臨緊迫挑戰，法中關係承前啟後、底蘊深厚，雙方相互尊重，著眼長遠，加強合作，將為解決全球性挑戰、避免集團對立對抗發揮重要和積極作用。

