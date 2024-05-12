特赦後再選？藍委質疑：扁還有4大案待審怎選

中評社台北5月12日電／隨著蔡英文任期來到尾聲，陳水扁的特赦議題再度掀起討論，外傳本周“總統府”將發布特赦令，採“免刑不免罪”，並將沒收8億餘元的犯罪所得。國民黨“立委”許宇甄認為，陳水扁被特赦後，只是免刑不免罪，他涉犯貪污罪判刑確定，不可以再選“總統”，而且他還有四大案件待審，是要怎麼再參選“總統”？



根據《中時新聞網》報導，許宇甄表示，陳水扁被特赦後，只是免刑不免罪，他涉犯貪污罪判刑確定，不可以再選“總統”，而且他還有四大案件待審，是要怎麼再參選“總統”？除非民進黨要為了他一個人修法，將曾任前“總統”職務者除外，但民進黨敢這樣做嗎？陳水扁利用部分民眾對不懂法律規範的意識，要為自己創造特赦的正當性，果然是台灣最會選舉的政治人物。



許宇甄認為，要特赦陳水扁以前，應請請陳水扁先向全民認錯、道歉，她呼籲陳水扁，不要整天只想著“不牢而獲”，現在是你欠全民道歉，不是全民欠你自由權利。蔡英文明知民調支持特赦陳水扁衹有22%，但仍要在卸任前頒布特赦令，愛貓的蔡英文應該是“貓的報恩”看太多遍，現在要做“英文報恩”。



許宇甄說，特赦只能處理陳水扁被判刑確定的案子，至於停審中的案子要等賴清德幫他大赦，或者修赦免法。既然陳水扁已恢復到生龍活虎狀態，還能擔任陳幸妤的訴訟代理人，並打贏一審官司，“司法院”應該重新審理陳水扁停審的案子，早點結束這長達20年鬧劇。



