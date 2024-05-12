日本經濟安保　加強秘密信息保護的多重企圖

（圖源：澎湃新聞） 中評社北京5月12日電／據澎湃新聞報導，2014年，日本開始施行《特定秘密保護法》。十年後的今天，日本國會通過《重要經濟安保信息保護和使用法》，機密保護內容從傳統安全保障領域擴大至經濟安保領域。“泛安全化”態勢之下，日本安保機密保護體系升級。



5月10日，日本參議院全體會議通過了《重要經濟安保信息保護和使用法》，其核心是引入“安全許可”制度（Security Clearance），在日本也被稱為“適合性評估”。日本政府首先劃定經濟安保領域的重要信息，設置秘密等級，政府或企業職員需要經過內閣府機構的資格評估，獲得批准才能接觸相應的信息。



資格評估將主要涉及7項，包括犯罪違紀記錄、精神疾病、家庭成員國籍等，一旦獲得資格認證，有效期為10年。如果有相關人員涉嫌洩露信息將受到處罰，最高5年監禁和500萬日元罰金。



對於機密性高且會對日本經濟安保造成明顯影響的信息，可運用此前頒布的《特定秘密保護法》應對，主要涵蓋防衛、外交、反間諜和反恐四個領域。這與新法形成雙層機密保護法律體系。



日本在安全審查方面的法律體制不斷升級，此次通過新法為經濟安保戰略築起厚牆。日本經濟安保大臣高市早苗10日表示，希望加強日本的信息安全體系，達到其他發達國家水平，獲得同盟國和志同道合國家的信任，為日本企業帶來更多商機。然而，日媒最新的民調顯示，受訪的百餘家企業中贊同引入“安全許可”制度的不到三成，一些公司擔心隱私侵犯問題。



《重要經濟安保信息保護和使用法》預計明年正式施行，信息安全保護的圍牆築多廣，涉密資格審查的界線劃在哪，將是日本政府公務員和相關企業職員關注的重點。而兩道秘保法律的目的或許並不僅限於將信息放入“保險櫃”。



是企業的機遇抑或憂慮？



《重要經濟安保信息保護和使用法》通過之前，日本是七國集團（G7）中唯一沒有施行“安全許可”制度的國家。日本政府表示，希望向西方國家看齊，施行“安全許可”制度，與其他國家共享信息，並鼓勵日本企業參與國際聯合開發計劃。另外，由於人工智能（AI）、量子技術和半導體等尖端技術的湧現，安全範疇不斷擴大，經濟安全的重要性日益凸顯。

