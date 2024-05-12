中國人民銀行：金融機構貸款量穩價降

圖為中國人民銀行總行大樓。（圖源：新華社） 中評社北京5月12日電／據新華社報導，中國人民銀行5月10日發布的報告顯示，一季度金融機構信貸衝高現象有所緩解，在保持對實體經濟支持力度的同時，投放節奏更趨均衡。金融機構貸款量穩價降，結構持續優化。



中國人民銀行發布的2024年第一季度中國貨幣政策執行報告顯示，今年以來，中國人民銀行著力引導金融機構加強信貸均衡投放，為支持實體經濟留有後勁，提升信貸增長的質效和穩定性。



數據顯示，3月末，我國金融機構本外幣貸款餘額為251.8萬億元，同比增長9.2%，比年初增加9.6萬億元；人民幣貸款餘額為247萬億元，同比增長9.6%，比年初增加9.5萬億元。



報告稱，目前，我國信貸總量已從過去兩位數以上的較高增速放緩至個位數，但這不意味著金融支持實體經濟力度減弱。隨著經濟結構調整、轉型升級加快推進，信貸需求較前些年出現“換擋”，信貸結構也在優化升級，即使信貸增長比過去低一些，也足夠支持經濟保持平穩增長。



數據顯示，3月末普惠小微貸款餘額和製造業中長期貸款餘額同比分別增長20.3%和26.5%，民營經濟貸款餘額同比增長10.7%，均超過全部貸款增速。



報告稱，隨著信貸結構有增有減，盤活被低效占用的金融資源，減少資金空轉沉澱，大力發展直接融資，將會使得信貸總量增速放緩，真正需要資金的高效企業會獲得更多融資，從而提高資金使用效率和金融支持質效。



在融資成本方面，3月新發放企業貸款加權平均利率為3.73%，較上年同期低0.22個百分點。根據報告，中國人民銀行將持續深化利率市場化改革，推動企業融資和居民信貸成本穩中有降。



（來源：新華社）