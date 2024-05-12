堅持以高水平保護支撐高質量發展

中評社北京5月12日電／據經濟日報報導，西部地區是我國重要的生態安全屏障。習近平總書記在主持召開新時代推動西部大開發座談會時強調，要堅持以高水平保護支撐高質量發展。這為新時代推動西部大開發、築牢國家生態安全屏障提供了重要遵循。



有效保護生態功能強的地區，創造更多生態產品，這是西部地區的重要使命。黨中央對新時代推進西部大開發形成新格局作出部署5年來，西部地區生態環境保護修復取得重大成效，高質量發展取得積極進展。今年春天，寧夏已完成營造林3萬畝。在蘭州，城市雨污水管道分流項目正加緊施工，將進一步保障黃河水質安全。在“中華水塔”三江源國家級自然保護區，藏羚羊種群數量增至7萬多只，保護級別從“瀕危物種”調降為“近危物種”。



綠水青山就是金山銀山。西部地區統籌高水平保護和高質量發展取得了顯著成就，高水平生態環境保護為地區發展增添新動能，百姓幸福感明顯增強，居民人均可支配收入從2019年的2.4萬元增長至2023年的3.1萬元。各地各部門要勇擔使命，始終牢記“國之大者”，把生態保護融入西部大開發的方方面面。



高水平保護是高質量發展的重要支撐。當前，西部地區仍有大面積的生態脆弱地區，要始終把生態環境保護放在第一位，堅持在開發中保護、在保護中開發。著力支持西部地區區域性中心城市發展壯大，提升本地市場潛力，產生集聚效應，促進創新衍生，進而推動西部大開發加快形成大保護、大開放高質量發展新格局。



高水平保護可通過生態環境分區管控、環評等方式，為高質量發展把好關、守好底線。要加強生態保護和修復，持續優化國土空間開發保護格局，加強生態環境分區管控，加快推進重要生態系統保護和修復重大工程，打好“三北”工程三大標誌性戰役。同時，要持續深入打好污染防治攻堅戰，深化重點區域、重點領域污染防治，大力推動傳統產業節能降碳改造，有序推進煤炭清潔高效利用，助力生態環境高水平保護。



高水平保護可以通過減污降碳協同增效和環境標準提升，推動產業結構、能源結構、交通運輸結構轉型升級，從而“倒逼”高質量發展。要協同推進降碳、減污、擴綠、增長，加快推動發展方式綠色轉型，因地制宜發展新質生產力。

