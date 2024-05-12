錢去哪了？　央行發布前4個月金融數據

中評社北京5月12日電／據新華網報導，新增貸款10.19萬億元、廣義貨幣M2餘額保持300萬億元以上、存款增加7.32萬億元……中國人民銀行11日發布了前4個月的金融數據。今年以來信貸資金主要投向了哪裡？支持實體經濟的後勁如何？



4月信貸投放“小月不小”



中國人民銀行當日發布的金融統計數據顯示，4月末，我國人民幣貸款餘額247.78萬億元，同比增長9.6%；社會融資規模存量為389.93萬億元，同比增長8.3%；M2餘額301.19萬億元，同比增長7.2%。



中國民生銀行首席經濟學家溫彬認為，4月新增貸款7300多億元，從總量上看“小月不小”，信貸增長態勢穩定均衡。同時，社融規模保持相對高位，M2餘額在300萬億元以上，這些都有效保障了實體經濟融資需求。



從近兩個月的數據來看，我國信貸總量已從過去兩位數以上的較高增速放緩至個位數。



“但這不意味著金融支持實體經濟力度減弱。”招聯首席研究員董希淼說，隨著經濟結構調整、轉型升級加快推進，過去靠房地產、地方融資平台等債務驅動的經濟增長模式難以持續，傳統高度依賴信貸資金的重工業也趨於飽和，信貸需求出現“換擋”。信貸投放正逐漸與經濟高質量發展的需要相適配，即使貸款增速放緩也足夠支持經濟保持平穩增長。



信貸只是社會融資渠道之一。“隨著我國金融市場不斷深化，債券與信貸市場發展更加均衡，直接融資增速有所加快。”華創證券首席宏觀分析師張瑜表示，前4個月企業債券淨融資1.17萬億元，同比多90億元。

