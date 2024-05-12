西安房價連漲13個月後取消限購市場如何？

中評社北京5月12日電／據每日經濟新聞報導，5月9日，西安發布《關於進一步促進房地產市場平穩健康發展的通知》，明確自即日起全面取消住房限購措施，居民家庭在全市範圍內購買新建商品住房、二手住房不再審核購房資格。



不再實施公證搖號，建築面積大於144平方米的住房在搖號選房時不再實施“剛需優先”。同時支持房地產企業、經紀機構、金融機構合作建立“以舊換新”購房模式，對房產交易流程開展全鏈條優化。



限購取消後，西安樓市產生了什麼變化？市場反饋如何？



對項目影響暫時還不明顯



“政策發布後，我們項目的客戶來電咨詢量明顯增加，今日售樓部的到訪數據相較之前工作日也有小幅度增加。”西安龍湖·雲璟項目相關人士在微信上告訴《每日經濟新聞》記者，項目在第一時間結合新政推出了營銷活動。



公開資料顯示，龍湖·雲璟位於西安曲江東雁塔區，屬於主城三環內項目，屬於此次放開限購後直接受益項目，在售建面約187－195平方米改善產品。



“目前推出了5套超值特價房，成交送5萬元車位抵用券，並享受3年物業費減免。”



“我們的項目在西安所處板塊比較分散，情況都不太一樣。從目前來看，有2個項目在新政出台後，無論是電話咨詢，還是首日到訪數量，都有小幅度提升。”龍湖西安區域相關負責人在接受每經記者採訪時表示，但整體來看變化還不大，需要一段時間觀察。

