CPI連續3個月增長　消費和投資意願增強

中評社北京5月12日電／據經濟日報報導，國家統計局5月11日發布數據顯示，4月份，全國居民消費價格指數（CPI）環比由上月下降1%轉為上漲0.1%；同比上漲0.3%，漲幅比上月擴大0.2個百分點。工業生產者出廠價格指數（PPI）環比小幅下降0.2%；同比下降2.5%，降幅比上月收窄0.3個百分點。



國家統計局城市司首席統計師董莉娟表示，4月份，居民消費需求持續恢復，全國CPI環比由降轉漲，同比漲幅擴大。扣除食品和能源價格的核心CPI環比上漲0.2%，上月為下降0.6%；同比上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。



從環比看，食品和服務價格一降一升。國家發展改革委價格監測中心分析預測處處長張學武分析，食品方面，肉、蛋產能充足，飼料價格走弱，加之終端消費處於淡季，牛羊肉、雞蛋價格延續回落走勢，豬肉價格與上月持平；天氣轉暖後，蔬菜、瓜果上市量持續增加，價格環比下降。總的來看，食品價格下降影響CPI環比下降約0.2個百分點。服務方面，受“五一”假期出行需求增加影響，機票、旅遊等價格不同程度上漲，服務價格合計影響CPI環比上漲約0.1個百分點。此外，國際油價震蕩上漲，帶動國內成品油價格上漲3%左右，影響CPI環比上漲約0.1個百分點。



“從同比看，我國經濟回升向好，內生動力持續增強。”張學武表示。扣除食品和能源的核心CPI同比上漲0.7%，漲幅比上月擴大0.1個百分點。構成CPI的八大類商品和服務價格中，除食品煙酒價格下降外，其他七大類價格均同比上漲，居民消費需求恢復的態勢進一步鞏固。



民生銀行首席經濟學家溫彬認為，整體看，4月份CPI呈現“兩強、兩弱、兩穩”特徵。“兩強”是節假日相關服務消費強，以及能源價格受國際價格傳導影響形成的上漲；“兩弱”是天氣晴好導致食品供給充足價格走弱，以及長期產能釋放下汽車、手機等大件耐用品價格下行；“兩穩”則是豬肉價格在長期產能緩慢去化後逐步企穩，以及常規服務價格保持平穩。



“反映核心需求的CPI企穩回升但斜率偏緩，仍處在相對較弱的中樞位置，表明以節日消費帶動的消費復甦對內需提振的效果相對溫和，一般性消費需求仍有待復甦。”溫彬認為，展望下一階段，若豬肉價格不出現意外上漲，預計二季度、三季度CPI仍將保持在0.3%至1.0%區間。



4月份，工業生產繼續恢復，部分行業需求階段性回落，全國PPI環比有所下降，同比降幅收窄。

