巴黎兩座場館兩場測試　連結百年奧運

中評社香港5月12日電／距離巴黎奧運會開幕僅有兩個多月時間，奧運火種已經從馬賽登陸，開啟了在法國境內的傳遞；而在首都巴黎，各項測試賽也在有條不紊地舉行。



日前，位於聖但尼的奧林匹克水上中心接受了建成以後的首次賽事檢驗，在八天時間裡，花樣游泳、水球以及跳水三個項目在這裡輪番上演。法國游泳協會CEO在接受新華社記者採訪時表示，測試賽效果令人滿意，針對出現的問題已找到解決方案，巴黎奧運會期間組織運行工作將更加完善。



新華社報導，水上中心是本屆奧運會僅有的三個全新場館之一（另外兩個是位於“小巴黎”的拉夏貝爾門體育館以及遠郊布爾歇的攀岩中心），與久負盛名的法蘭西體育場隔著A1高速公路相望，二者之間由人行天橋連接，在賽時方便觀眾通行。



就在水上中心舉辦測試賽的同時，位於其西邊約12公里的伊夫·迪馬努瓦爾體育場也在緊鑼密鼓地進行著測試，這裡將是本屆奧運會曲棍球項目的比賽場地。來自法國、德國、英格蘭的多支不同年齡組別的曲棍球隊伍成為了這座具有特殊歷史意義的奧運場館的“先行體驗官”。



稱其具有特殊意義，是因為在100年前的1924年奧運會上，這座體育場作為主會場承辦了開幕式以及田徑、足球、體操甚至是馬術項目的比賽。這也是本屆奧運會上唯一一座重新被投入使用的百年奧運場館。



一新一舊兩個場館，兩場測試賽幾乎同時進行，在巴黎這座底蘊豐厚的奧運之城上演了一場歷史與現實的雙重奏。



水上中心的曲面木制框架設計充滿前衞之感。據場館負責人介紹，整個框架使用了超過2700立方米木材，屋頂還可以過濾光線、收集雨水並通過4600多平方米的光伏板轉化太陽能，使場館加熱的能源消耗降到最低。科技、綠色、環保的設計理念貫穿始終。



這樣的理念也同樣被運用在翻新伊夫·迪馬努瓦爾體育場的過程中。



“我們的策略是儘量不丟棄現有的部分，一切都可以被再利用。這座場館是一個現有場館和臨時場館的結合。西邊的看台依然還是100年前的看台，另外三面則加裝了臨時看台以增加整個場館的容量，為的是給運動員們創造更好的比賽氛圍，”負責翻修工作的設計師庫爾蒙在接受新華社記者專訪時表示。