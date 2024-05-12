《網絡反不正當競爭暫行規定》將於9月施行

中評社北京5月12日電／據新華社報導，市場監管總局5月11日對外發布《網絡反不正當競爭暫行規定》，自2024年9月1日起施行。規定以促進平台經濟發展為目標，堅持問題導向，聚焦解決平台經濟領域的不正當競爭問題，護航數字經濟持續健康發展。



在堅持鼓勵創新方面，規定保護企業創新成果，著力促進互聯網行業發揮最大創新潛能。



在著力規範競爭方面，規定順應我國數字經濟發展新特點、新趨勢、新要求，完善各類網絡不正當競爭行為認定標準及規制要求；明確了仿冒混淆、虛假宣傳等傳統不正當競爭行為在網絡環境下的新表現形式，列舉了反向刷單、非法數據獲取等新型網絡不正當競爭行為；設置兜底條款，為可能出現的新問題新行為提供監管依據。



在加強消費者權益保護方面，規定回應社會關切，對當前我國線上消費中侵害消費者權益的刷單炒信、好評返現、影響用戶選擇等焦點問題進行規制，為解決線上消費新場景新業態萌發的新問題提供政策支撐。



在強化平台責任方面，規定督促平台對平台內競爭行為加強規範管理，同時對濫用數據算法獲取競爭優勢等問題進行規制。



此外，針對網絡不正當競爭行為輻射面廣、跨平台、跨地域等特點，規定對監督檢查程序作出特別規定，創設專家觀察員制度，為解決重點問題提供智力支撐和技術支持，並且明確了沒收違法所得的法律責任，強化監管效果。



據介紹，市場監管總局將著力做好網絡不正當競爭行為規範和查處工作，切實維護經營者和消費者的合法權益，促進各類經營主體有序競爭、創新發展。



（來源：新華社）