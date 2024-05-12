“本源悟空”穩定運行展示了什麼

中評社北京5月12日電／據經濟日報報導，截至5月7日，中國第三代自主超導量子計算機“本源悟空”已吸引全球範圍內超800萬人次訪問。此前，它還成功接入長三角樞紐蕪湖集群算力公共服務平台等3個超算中心，標誌著中國通算、智算、超算、量算的“四算合一”體系正式建成。“本源悟空”的穩定運行展示了什麼？



展示了中國自主量子算力的穩定性和實用性。“本源悟空”是我國第三代自主超導量子計算機，搭載72位自主超導量子芯片。這台計算機取名“悟空”，寓意如中國傳統神話人物孫悟空那樣神通廣大，會七十二變。“本源悟空”由本源量子團隊自主研發，今年1月6日上線運行，上線4個月以來，日均全球訪問量約6.67萬次，平均每日完成近1500個運算任務。



量子計算是前沿新興技術，在人工智能、生物醫藥、金融分析等領域都大有可為。如果把通用傳統計算機比作自行車，量子計算機就好比飛機。分解300位大數，利用萬億次傳統計算機需要15萬年，利用萬億次量子計算機只需要1秒。量子計算機最大的優勢在於其強大的計算能力，但與傳統計算機相比技術不成熟、製造成本高、可靠性也不強。我國量子計算技術正處於從實驗室研發轉向產業化應用的過渡階段。



展現了中國自主量子算力走出實驗室、走向產業化的巨大潛力，以及中國量子計算機的國際認可度和競爭力。“本源悟空”搭載的硬件、芯片、操作系統及應用軟件均實現自主可控，國產化率超過80%，這標誌著我國超導量子計算機產業鏈基本成型。上線運行4個月來，“本源悟空”為120個國家的用戶成功完成逾17.8萬個運算任務，美國、日本、加拿大等擁有量子計算機的國家對“本源悟空”表現出極高關注度，其中美國用戶訪問頻次遠高於其他國家。



在量子計算領域，以美國為首的發達國家起步早、發展快、產業成熟度高，已逐步建立“量子計算生態鏈”。例如，美國IBM公司於2017年牽頭建立量子計算產業聯盟（IBM Quantum Network），已有來自美國、日本、韓國、德國、澳大利亞等國的250多家成員加入，涉及500強公司、初創企業和學術機構。不過，中國雖然在量子領域起步較晚，卻進步很快。前不久發表的一篇關於全球量子信息技術專利的論文顯示，2003年到2022年，中國量子信息技術專利申請量占全球總量的37%，超過了美國略高於28%的比例。

