緊盯密防證券從業者違規炒股

中評社北京5月12日電／據經濟日報報導，違規炒股是證券從業人員不可觸碰的紅線。繼今年2月一批證券從業人員買賣股票被證監會集中處罰後，近期又有多名從業者違規炒股被罰，引發關注。



由於工作原因，證券從業人員可能掌握普通投資者難以獲得的未公開信息，更容易利用信息優勢進行內幕交易，謀取不正當利益。這無疑侵害了其他投資者的合法權益，破壞了市場“三公”原則，擾亂市場交易秩序。



對此，監管部門一直堅持零容忍態度，證券法也明令禁止證券從業人員買賣股票。近年來，相關部門更是緊盯密防、重拳出擊。數據顯示，2019年至2023年，共查辦67起從業人員違法炒股案件，對139人作出行政處罰。



為何總有人鋌而走險？歸根結底還是面對利益誘惑抱有僥幸心理，守法合規意識淡薄。證券從業人員距離股票市場更近，加之利用親屬賬戶、借用客戶賬戶等炒股的行為隱蔽性強，較難被精準監測，少數從業者頻頻伸出違法違規的手，換著花樣想繞開監管的“眼睛”，試圖在股市大撈一筆。



今年以來，監管部門頻開罰單，對違規炒股行為“露頭就打”，就是給業內敲響警鐘。證券從業人員應增強自律意識，知敬畏、存戒懼、守底線。否則，一旦越過法律的“紅線”，付出的代價將遠高於所獲得的非法收益。



員工違規炒股頻現，也反映出部分券商內控管理存在缺陷。券商要優化自身治理，一方面要加強從業人員合規管理，定期進行普法宣講，引導員工珍惜職業聲譽、恪守職業道德，以過硬的專業能力獲取正當報酬；另一方面要健全內部監測、自查自糾及問責機制，運用大數據等科技手段提升精準發現能力，並堅決懲戒、出清行為嚴重失範的員工，“嚴”字當頭，讓從業人員“不敢、不能、不想”違規買賣股票。



（來源：經濟日報）