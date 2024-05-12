全球主要市場迎普漲行情　多指數創歷史新高

中評社北京5月12日電／據中國證券報報導，多重利好因素交織下，本周包括A股在內的全球主要市場均表現不錯，不少指數周內創出歷史新高或階段新高。儘管美聯儲官員本周再次釋放鷹派信號，但瑞典央行降息、英國央行繼續按兵不動等舉措釋放的鴿派信號也在市場上得到廣泛關注。



展望下周，包括美國、德國、歐盟在內的多個重要經濟體將發布最新通脹數據。尤其是美國，在2024年通脹數據持續反彈的背景下，能否迎來“降溫”備受關注。有機構判斷，對於何時降息，美聯儲還需要更長時間的數據確認，在不出現就業市場超預期降溫的情況下，4月和5月的通脹數據受市場關注。



全球主要市場迎普漲行情



回顧本周海外市場走勢，美股、歐股、港股等全球多個重要市場迎來普漲行情，不少指數周內創出歷史新高或階段新高，市場賺錢效應明顯。



Wind數據顯示，美股方面，道指、納指、標普500指數本周分別上漲2.16%、1.14%、1.85%。歐洲股市方面，英國央行釋放鴿派信號助推英國富時100指數持續走高，當地時間5月10日指數創出歷史新高，全周上漲2.68%；法國CAC40指數、德國DAX指數也均在當地時間5月10日創出歷史新高，全周分別上漲3.29%、4.20%。



港股本周整體延續漲勢吸引各方投資者關注。Wind數據顯示，截至周五收盤，恒生指數、恒生中國企業指數全周分別上漲2.64%、2.62%，兩大指數創階段新高；恒生科技指數雖然本周微跌0.23%，但此前兩周指數已累計反彈逾21%，表現強勁。本周五港股股息所得稅可能減免的消息又進一步增加了投資者的積極預期。



對於港股市場上漲原因，國聯證券認為，宏觀來看，國內、國外均處於新一輪復甦周期，經濟預期向好，政策催化顯著；微觀來看，港股業績回暖企業分紅比例提高。展望後市，考慮到中長期港股估值仍處於低位，美聯儲降息或將催化港股進一步上漲，建議關注高股息以及正在擴大分紅的科技互聯網龍頭。



就美股而言，中信證券判斷，降息預期向後推延以及美國大選等不確定性因素影響下，當前宏觀面存在壓制美股的因素，二三季度美股或階段性調整。

