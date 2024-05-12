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我國成功發射試驗二十三號衛星
http://www.CRNTT.com   2024-05-12 13:01:02


　　中評社北京5月12日電／據新華社報導，5月12日7時43分，我國在酒泉衛星發射中心使用長征四號丙運載火箭，成功將試驗二十三號衛星發射升空，衛星順利進入預定軌道，發射任務獲得圓滿成功。

　　試驗二十三號衛星主要用於空間環境探測。

　　這次任務是長征系列運載火箭的第522次飛行。

　　（來源：新華網）

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