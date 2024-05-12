杭州二手房新增房源激增91%

中評社北京5月12日電／據中國證券報報導，5月10日，杭州貝殼研究院數據顯示，對比4月日均值，當日二手房咨詢量增加54%；二手房新增房源增長91%；新房咨詢量新增96%。



5月9日，杭州市住房保障和房產管理局官網發文，全面取消住房限購。即日起在杭州市範圍內購買住房，不再審核購房資格。



杭州市住房保障和房產管理局數據顯示，5月10日，杭州新建商品房成交179套。近一周，杭州新建商品房日均成交109套。5月10日單日成交數較近一周平均水平高出64.2%。



從一線中介門店反饋來看，關於首套房認定調整的咨詢占比最高，其次也有不少外地購房者的買房咨詢，以及關於大熱門“老破小”置業的咨詢。



此前二手房價格明顯下跌



據58同城研究院數據，5月10日，二手房找房熱度比上一日上漲了75%，新房找房熱度上漲149%。



上述杭州貝殼研究院數據顯示，4月份，杭州二手房房價明顯下跌。4月份，杭州十個行政區二手房均價全部下跌。跌得最“慘”的是臨安區，從新政前的15415元／平方米跌至12199元／平方米，跌幅高達21%。此外，濱江區、錢塘區、西湖區以及餘杭區的跌幅均超過了10%；最為堅挺的是上城區，跌幅為2%。



廣東省城規院住房政策研究中心首席研究員李宇嘉表示，不久前，杭州退出二手房限購，目的是鼓勵更多的購買力進入二手房市場消化庫存，為新房銷售打開局面。二手房退出限購新政後，新增客源和新增帶看對比去年同期都超過50%，成交同比上漲了35%。成交上漲主要來自兩個方面：一是降價激發了自住客群的置業需求，二是學區房的客戶在增加。新政出台的前半個月，二手房的日成交量接連突破300套，最高峰時更是達到了421套。但此後，成交量出現明顯回落。

