菲林格爾聘任財務總監　董事長投下反對票

中評社北京5月12日電／據中國證券報報導，菲林格爾5月10日晚發布公告稱，審議通過《關於聘任財務總監的議案》，董事會同意聘任朱永紅為公司財務總監，任期自本次董事會審議通過之日起至2026年10月29日止。表決結果為：3票同意，1票反對，1票棄權。其中，公司董事長投下反對票。



董事長投下反對票



公告顯示，公司於2024年5月7日以電子郵件等方式向全體董事發出了關於召開第六屆董事會第六次會議的通知以及會議相關材料等。本次會議於2024年5月9日以通訊表決方式在上海市奉賢區林海公路7001號公司行政樓會議室召開。會議應出席董事5名，實際出席董事5名。董事出席人數符合《菲林格爾家居科技股份有限公司章程》的規定。本次會議由董事長Jürgen Vhringer主持。公司監事、高級管理人員列席本次會議。



董事長Jürgen Vhringer投出反對票理由是，根據過往的情況，和管理層之間語言溝通多有不便。新任財務總監不會說英語，和朱永紅之間無法直接進行口語溝通，不清楚朱永紅的詳細背景和勝任能力。由於公司目前的經營狀況，不應該花更多非必要的錢來額外聘任高級管理人員。



董事呂嘯棄權理由是，對朱永紅工作能力不瞭解。從簡歷上看，朱永紅沒有擔任過財務總監的工作經歷，不確定其是否可以勝任該崗位。基於公司目前的經營狀況，公司應該大力壓縮成本，其中包括人力成本的控制。因此對於聘任新財務總監持保留意見。



公告顯示，朱永紅，女，1988年出生，中國國籍，會計本科學歷，管理學學士學位，中級會計師，中國註冊會計師。2010年9月至2013年3月任上海富淳餐飲管理有限公司財務分析員兼副總經理助理，2013年4月至2014年7月任上海紐貝滋營養乳品有限公司財務總監助理，2015年3月至2024年3月在上海飛科電器股份有限公司先後擔任財務部預算管理經理、財務部成本管理經理、財務部總賬經理、財務部經理。

