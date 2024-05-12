巴奴火鍋菜品價格悄悄上漲

中評社北京5月12日電／據藍鯨財經報導，近日，有網友反映稱巴奴火鍋在北京的部分門店存在菜品上漲的情況。藍鯨財經記者今日分別致電巴奴火鍋位於北京、上海、河南的多家門店瞭解到，近期確實存在菜品價格調整的情況。



具體而言，藍鯨財經記者從巴奴火鍋北京某門店瞭解到，價格上調的菜品基本上分量也變多了，牛肉存在漲價情況。巴奴火鍋上海一門店則表示，5月8日收到了價格調整通知，5月9日開始實行，大份菜品價格基本沒變，某些小份菜品價格漲了一點、分量也漲了一點，菜品涉及雪花牛肉、羊肉等。



值得一提的是，巴奴火鍋的漲價目前還未全國統一，藍鯨財經從巴奴火鍋河南鄭州某門店瞭解到，前幾天拽面的價格有所上漲，但因為顧客反映不好，如今又降回去了。



巴奴火鍋“產品主義”與“高價戰略”遭質疑



巴奴火鍋菜品價格高的問題一直飽受爭議，價格高與巴奴火鍋的“產品主義”和“高價戰略”有關。



2001年，巴奴火鍋創始人杜中兵在河南安陽開設了第一家火鍋店。在發展過程中，為了與其他火鍋店進行差異化，巴奴火鍋逐漸聚焦“毛肚火鍋”，並打出“服務不是巴奴的特色，毛肚和菌湯才是”的口號。



此外，巴奴在行業內首次提出“產品主義”的概念，講述“好食材”的故事，通過爆款產品拉動顧客消費。“好食材”帶來的是高溢價。具體來看，巴奴火鍋的客單價高於海底撈、撈王、呷哺呷哺等眾多門店。窄門餐眼數據顯示，巴奴火鍋的客單價為134元。這一客單價高於海底撈年報公布的99元的客單價、高於撈王在招股書中寫到的124元的客單價、更高於呷哺呷哺62元的客單價。



值得一提的是，巴奴火鍋的“產品主義”曾引發分量少、價格高的質疑。早在2023年初，巴奴就曾因為“18元5片天價土豆”遭到質疑，官方隨後回復稱，5片是小份土豆，正確的價格是9元，然而消費者還是很難買單。

