劉國中看望慰問一線護理工作者

中評社北京5月12日電／據新華社報導，2024年“5·12”國際護士節前夕，中共中央政治局委員、國務院副總理劉國中到首都醫科大學附屬北京兒童醫院看望慰問一線護理工作者，向全國560多萬護理工作者致以節日問候，勉勵廣大護理工作者積極投身健康中國建設，努力練就過硬本領和作風，真心護佑人民群眾健康，當好新時代的“白衣天使”。



劉國中指出，護理工作在推進健康中國建設、應對重大突發事件中發揮著獨特作用。以習近平同志為核心的黨中央高度重視護理事業發展，習近平總書記多次看望一線護理工作者，對加強護理隊伍建設專門作出重要指示。在各方面共同努力下，我國護理事業取得長足發展，護士隊伍持續壯大，護理專業技術水平不斷提高，為提高人民群眾健康水平作出了重要貢獻。



劉國中強調，隨著生活水平提高，加上人口老齡化，人民群眾對優質護理服務需求持續增加。各地區各有關部門要把加強護理工作擺在更加突出的位置，強化人才培養培訓，逐步優化醫護比例，加快補齊老年、兒科、重症等護理服務短板。要健全保障激勵機制，完善薪酬待遇制度，改善工作條件，拓展職業發展空間，增強護理崗位的吸引力。要加強宣傳引導，大力弘揚先進典型和事跡，在全社會營造關心、尊重、理解護士的良好氛圍。



（來源：新華網）