中評社北京5月12日電／據浙江日報報導，“僵臥孤村不自哀，尚思為國戍輪台。夜闌臥聽風吹雨，鐵馬冰河入夢來。”



同陸游的許多愛國詩篇一樣，這首《十一月四日風雨大作》，大氣磅礴，風格悲壯，充滿了愛國豪情。



其實寫這首詩的時候，陸游已經68歲了，報效祖國的雄心壯志、收復國土的強烈願望，在現實中已然不可能實現，於是，在這個“風雨大作”的夜裡，他做了一個特別的“夢”。



但很多人不知道的是，在“入夢來”之前，其實陸游剛剛擼完貓。



因為這首詩的名字叫《十一月四日風雨大作（其二）》。既然是“其二”，那麼肯定有“其一”，那“其一”到底寫得什麼呢？——“風卷江湖雨暗村，四山聲作海濤翻。溪柴火軟蠻氈暖，我與狸奴不出門。”



把“其一”和“其二”連起來，我們可以還原那年十一月四日夜裡的情景：外頭風雨大作；屋內有一個燒著柴火的火塘；火塘上煨著一壺酒；陸游窩在暖和的羊毛毯子裡，靠著枕頭看著閑書；陸游不時咪一口小酒，擼一把毯子上蜷伏著的一只貓（狸奴）；不知不覺，陸游打起了瞌睡，貓也眯縫起眼睛……他們漸漸進入了夢鄉。



通過“其一”，我們還會驚奇地發現：陸游不僅是著名的愛國詩人，同時還是名副其實的“愛貓”詩人，甚至可以說他是“貓奴”也當之無愧——因為他流傳下來的寫貓的詩詞多達十幾首，擁有著“寫貓詩詞數量第一”的稱號。



陸游愛上擼貓，其實是有原因的。因為陸游家裡藏書很多，而家裡老鼠多而肆虐，屢屢毀壞他的愛書，在忍無可忍的情況下，他終於想到了一個辦法——隆重地“聘”回一只貓。



果然，這只貓不負眾望，經過“無虛日”（《鼠屢敗吾書偶得狸奴捕殺無虛日群鼠幾空為賦》）的捕殺，家裡老鼠終於被消滅，書房也恢復了往日的清靜。

