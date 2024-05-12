略說語文學、古典學與“中國古典學”

中評社北京5月12日電／據文匯報報導，19世紀，誕生了超越古典語文學的德國古典學研究範式：在以語言和文獻研究為主的古典語文學之上，增加了古代歷史研究和古典考古學二項新的學術內容。當年傅斯年先生所用心倡導的“歷史語言研究”，便是歷史學和語文學研究。



子曰：“必也正名乎！”近年來，筆者一直嘗試著要為語文學（Philology）正名，努力想要說清楚何謂語文學，如何語文學；還曾主持編譯過一部《何謂語文學？現代人文科學的方法和實踐》（上海古籍出版社，2021）的教材，但至今依然覺得心有餘而力不足。我們面臨的首要困難還是怎樣才能給Philology正名，為它找到一個大家都能認可的名稱。以前有“語學”“言語學”“古文字學”“語言學”“歷史語言學”“語文學”，甚至“小學”“朴學”等眾多名稱，都曾被前賢們用來對譯Philology，這給今人捉摸、理解語文學造成了莫大的困惑。例如，傅斯年先生曾將他理想化地設計的Institute of History and Philology，定中文名為“歷史語言研究所”，可是，長期以來後人並不很明白他當年所用心倡導的“歷史語言研究”到底是歷史學和語言學研究，還是歷史語言學研究，很少有人會想到他所說的歷史語言研究其實是歷史學和語文學研究。



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根本說來，語文學是一門從事文本或者文獻研究的學問。文獻學可與語文學中的textual studies或者textual criticism、Quellenforschung等分支學科相應。但是，語文學，特別是在弗裡德里希·沃爾夫（1759—1824）以後，其研究範疇遠遠超越文獻學，它不但包括語言學、歷史學的內容，而且還包括文學、哲學、民俗學、古文字學和考古學等研究領域，最終形成為超越了古典語文學的德國古典學（Altertumswissenschaft）。



於19世紀的德國學界，語文學曾被劃分為“詞之語文學”（Wortphilologie）和“物之語文學”（Sachphilologie）兩大門類，“文獻學”或可與“詞之語文學”，或者“文本語文學”相應，但它通常不包括“物之語文學”的內容，後者還包含古物學、考古學、碑銘學和古文字學等許多不屬於文獻學所研究的內容。不得不說，堅持用語言學或者文獻學來翻譯、指稱語文學，表達的或更是一種個人的學術情懷，但其實際效果卻是對語文學的一種限制和矮化。

