散文改編成網劇，《我的阿勒泰》打了個樣

中評社北京5月12日電／據南方都市報報導，8集網劇《我的阿勒泰》，改編自作家李娟同名散文集，近日在中央廣電總台綜合頻道黃金時段播出後，得到觀眾好評，目前豆瓣評分為8.6分。



《我的阿勒泰》的落地播出，天然帶有天時地利人和般的優勢條件。李娟原著使劇作具有了IP效應，首部散文集影視化後效果如何讓人好奇，再加上入圍戛納電視劇節主競賽單元，登陸北京國際電影節，以及在央視播出，這些因素都促使它在極短時間內快速到達觀眾視線之內。



8集的製作，也是《我的阿勒泰》的特色，在動輒四五十集電視劇仍是市場主流的背景下，把“不走尋常路”走向了恰到好處的一面。一方面，較短的篇幅可以讓劇作情節與人物關係的搭建變得簡單易操作；另一方面，製作成本可控，使得在創作上的探路性質，能夠得到很好的保障，更容易收穫鮮花和掌聲。



在海外，8集左右的電視劇會被歸類於迷你劇行列，這次的《我的阿勒泰》更是被認為風格貼近“小清新英劇”。其成功在散文影視化改編上會起到有力的推動作用，也會給中國迷你劇的發展帶來啟發。同時，在創作與製作方面給現有的電視劇生產格局，可能也會帶來一定的衝擊，會讓更多勇於創新、大膽嘗試的作者與機構，投入到這個細分領域中來。



《我的阿勒泰》改編自散文，其散文特徵體現在畫面的優美、節奏的鬆弛，但與此同時，也擁有了小說與詩歌的要素，情節與戲劇衝突的出現、人物關係的完整建立，讓它有了小說的結構，也有了電視劇的骨架。而富有韵味的台詞，包括讓人驚艶的意境，這些都容易讓人聯想到詩意的存在與蔓延。一部網劇，可以容納這麼多文藝形式的共存，無疑會讓觀眾感到新鮮。



《我的阿勒泰》帶來的審美體驗，也是新鮮的、陌生的，作品有一種撲面而來的衝擊感。以往影視作品裡的新疆題材，一樣可以看到美景、風物，一樣可以感受到樸素、壯美，但為什麼《我的阿勒泰》可以做到令人耳目一新？這是因為劇作完全接壤了當代都市審美，抑或說，它基本符合活躍於網絡時代的年輕人對於新疆的大部分想象，把散落於社交媒體上有關美麗新疆的諸多碎片，良好地串了起來，使人有機會用都市的、小資的、當下的眼光來感受新疆。阿勒泰的偏僻、寧靜，甚至那份孤獨與寂寞，恰好也具有治愈效果，無形中可以撫慰諸多向往的心靈。

