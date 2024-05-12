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安徽省合肥市肥東縣發生3.1級地震
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2024-05-12 12:56:16
中評社北京5月12日電／據央視網消息：中國地震台網正式測定，5月12日2時32分，在安徽省合肥市肥東縣（北緯31.99度，東經117.6度）發生3.1級地震，震源深度15公里。
（來源：央視網）
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