】 【打 印】 
安徽省合肥市肥東縣發生3.1級地震
http://www.CRNTT.com   2024-05-12 12:56:16


　　中評社北京5月12日電／據央視網消息：中國地震台網正式測定，5月12日2時32分，在安徽省合肥市肥東縣（北緯31.99度，東經117.6度）發生3.1級地震，震源深度15公里。

　　（來源：央視網）

掃描二維碼訪問中評網移動版 】 【打 印掃描二維碼訪問中評社微信  

 相關新聞：