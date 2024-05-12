江蘇全省農村供水保證率達97%

中評社北京5月12日電／據新華社報導，記者11日從江蘇省農業農村廳、江蘇省水利廳獲悉，近年來江蘇聚焦高質量城鄉供水一體化目標，開展農村供水管網升級、水質達優、服務提質等專項行動，截至目前全省農村供水保證率達到97%，基本實現無差別24小時供水。



據介紹，2008年起，江蘇統籌實施農村供水與城鄉區域供水，累計投資278億元，2020年實現城鄉供水一體化。江蘇累計關閉停運規模小、標準低的鄉村水廠5796處，建成城鄉供水一體化水廠146座，全面聯通農村供水與區域供水管網，區域供水覆蓋全部農村人口，全省農村自來水普及率達100%，農村規模化供水工程覆蓋農村人口比例達100%。



江蘇著力優化調配飲用水源，規劃實施江水北調、江水東引、引江濟太三大調水系統能力提升工程，推進109個常用、30個應急備用水源地達標建設，形成“平急互備、豐枯互補”供水水源新格局。



“十四五”以來，江蘇聚焦農村供水薄弱環節，持續實施農村供水設施提檔升級，完善從源頭到水龍頭的全鏈條工程保障體系，大幅降低農村供水管網漏損率，消除低壓供水區、分時供水區，農村供水向更加安全、更高品質邁進。大力推進城鄉供水信息系統建設，打造集調度、運行、維護於一體的農村供水數字化平台，全省自動化監測率達到95%以上。



記者瞭解到，下一步，江蘇將加快城鄉供水管網設施提標升級，強化工程標準化、規範化、專業化管理，提高智慧供水水平，提升為民服務質效。



（來源；新華網）