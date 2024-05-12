北京今年計劃供應商品住房約600萬平方米

中評社北京5月12日電／據央視網消息：據“安居北京”公眾號消息，為貫徹落實中央經濟工作會議精神和全國兩會精神，始終落實“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，加快推進多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度建設，全面落實城市總體規劃，更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，促進群眾住有所居、住有宜居、住有安居，結合北京市實際，制定《2024年北京市住房發展年度計劃》。



2024年北京市住房發展年度計劃



為貫徹落實中央經濟工作會議精神和全國兩會精神，始終落實“房子是用來住的、不是用來炒的”定位，加快推進多主體供給、多渠道保障、租購並舉的住房制度建設，全面落實城市總體規劃，更好滿足居民剛性住房需求和多樣化改善性住房需求，促進群眾住有所居、住有宜居、住有安居，結合本市實際，制定本計劃。



一、平穩有序供應住房用地。保持住房用地供應總量穩定，本年度計劃安排各類住房用地1060公頃。加強規劃引領，深化空間結構布局，土地供應向重點功能區、軌道站點周邊、南部地區等重點發展空間傾斜，促進職住平衡、產城融合、宜居宜業。其中，計劃安排商品住房用地供應下限300公頃、入庫300公頃，堅持以需定供，通過“房地聯動、一地一策”機制，保障供地結構均衡、節奏平穩，提升供地效能。計劃安排保障性住房用地460公頃，其中配租型和配售型保障性住房用地200公頃，積極引導保障性住房用地向重點功能區、軌道站點周邊布局，明確地塊清單，加快供地進度，有力支撐保障性住房建設和供給。



二、持續建設籌集保障性住房。緊扣“七有”要求和市民“五性”需求，加大公租房備案家庭保障力度，穩步提高備案家庭保障率，2023年底前備案的低保、低收入、重殘、大病家庭，依申請“應保盡保”。研究出台公租房家庭准入退出標準，逐步完善後期監督管理體系機制建設。進一步完善公租房保障方式，引導家庭通過領取市場租房補貼方式解決住房困難。大力發展保障性租賃住房，充分發揮市場機製作用，落實土地、財稅、金融等政策支持，引導社會主體投資建設保障性租賃住房。夯實各區主體責任，採取新建、改建、改造、轉化等多種方式增加保障性租賃住房供給。強化保障性租賃住房產品設計，構建住宅型、公寓型、宿舍型多層次保障性租賃住房供應格局。發揮專家評審機製作用，加強對保障性租賃住房項目規劃布局、戶型設計等方面的指導。本年度計劃建設籌集保障性租賃住房7萬套（間），竣工各類保障性住房8萬套（間）。積極推進規劃建設配售型保障性住房政策落地。

