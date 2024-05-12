匈牙利成歐洲中醫藥文化繁榮新地標

（來源：央視新聞） 中評社北京5月12日電／據央視新聞報導，中醫藥是中華民族的瑰寶，近年來，中醫藥也逐漸走向了世界，在向海外民眾提供健康服務的同時，也為傳播中國傳統文化、促進民心相通起到了積極作用。作為歐洲首個為中醫藥立法的國家，匈牙利的中醫藥得到了蓬勃發展，越來越多的民眾感受到了中醫藥的魅力。



在匈牙利諺語中有這樣一句話，你可以在樹林中找到治病的食材。這樣的觀點與中醫藥文化中“食藥同源”的理念不謀而合，而正是基於這樣的土壤，中醫藥文化沿著“一帶一路”，穿越山海，成為中匈文化交流中不可缺少的紐帶和橋梁。



在2016年開設的匈牙利岐黃中醫藥中心，每天都有不少匈牙利患者前來就診。該中醫藥中心的負責人陳震自1988年開始，就積極在當地推廣中醫藥文化，他不定期舉行大規模義診、開設中醫技能培訓課程。當地民眾對中醫藥文化也逐漸從陌生到認可，中醫藥的影響力不斷增強。



中東歐中醫藥學會會長、匈牙利岐黃中醫藥中心負責人陳震說，中醫甚至成了他們生活中一個重要組成部分，他們可以知道四季吃不同的東西，春天怎麼排毒，冬天怎麼培本，夏天怎麼養心，通過講這些故事，很容易被他們聽懂。



匈牙利患者：經過很多失敗的治療後，我選擇了中醫藥治療這條路，我聽說過許多人在這裡治療成功，我相信中醫藥能幫助我。



匈牙利岐黃中醫藥中心翻譯茜茜說，通過中醫，很多患者得到了幫助，甚至一些疑難雜症得到了改善，所以我覺得在匈牙利中醫越來越受歡迎。



陳震見證了匈牙利中醫藥在共建“一帶一路”倡議下蓬勃發展的歷程。作為歐洲首個為中醫藥立法的國家，2016年，匈牙利政府為中醫師頒發了歐盟行醫許可證並承認中國高等中醫院校學歷，匈牙利佩奇大學和澤梅爾魏斯醫科大學與國內中醫藥大學合作，開展中醫藥教學和研究。目前匈牙利已經建有中藥制藥廠，生產的300多個產品獲得了在歐盟銷售的許可證，在歐洲市場廣受歡迎。



陳震說，我們“一帶一路”不單是要鐵路公路建設，更重要的是民心相通。匈牙利的“向東開放”政策和我們的“一帶一路”深度吻合，兩國文化深度交流，這樣才能文明互鑒，美美與共。