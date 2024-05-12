福州市僑聯出訪西班牙聯誼走訪僑企華校

福州市僑聯一行拜訪西班牙福建同鄉會。（來源：中國僑網） 中評社北京5月12日電／據中國僑網報導，據福州市僑聯消息，近日，福州市僑聯主席林高星率團出訪西班牙，拜訪西班牙加泰羅尼亞福建工商會、西班牙長樂同鄉總會、西班牙福建同鄉會，走訪在西僑企、華校。



福州市僑聯一行在西班牙巴塞羅那，拜訪西班牙加泰羅尼亞福建工商會、西班牙長樂同鄉總會，舉辦“閩都文化西班牙行——中西文化交流會”。



西班牙加泰羅尼亞福建工商會會長董是魁闡述了其對閩都文化的認識與理解，並希望通過此次活動，進一步增進僑胞對閩都文化的瞭解，在海外傳承和弘揚閩都文化的同時，與家鄉福州攜手推進中西文化交流的發展，為中西兩國友好合作添磚加瓦。



林高星簡要介紹了閩都文化的歷史淵源、豐富內涵和三大特點“多元性、包容性、延伸性”。詳細介紹了國家級非遺、福州工藝美術“三寶”軟木畫、壽山石雕及脫胎漆器的特色。他強調，此行歐洲，既是交流學習、深入合作，也向大家發出盛情邀約，希望海外僑胞積極參與即將舉辦的“第二屆中國僑智發展大會”，共同為福州創新發展貢獻智慧力量。



4月26日至27日，福州市僑聯一行在西班牙馬德里，拜訪西班牙福建同鄉會。在會長蔣銅官陪同下，一行人先後參觀了蒙福食品有限公司，海浪集團、蘭妮集團等在西僑企，走訪馬德里新起點中文學校新校區。