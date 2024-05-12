新華社評：美國才是烏克蘭危機的真正製造者

4月26日，在美國首都華盛頓，抗議者在喬治·華盛頓大學參加示威活動。（來源：新華社） 中評社北京5月12日電／據新華社報導，烏克蘭危機爆發至今已兩年有餘。這場危機的長期性、影響範圍和深度遠超人們的預期。烏克蘭危機有著複雜的歷史經緯，局勢演變至今是各種因素共同作用的結果。但有一點，國際社會始終看得很清楚：美國是烏克蘭危機的始作俑者和最大推手。這個責任是美國怎麼都推卸不掉的。



美國的地緣政治野心是烏克蘭危機爆發的根源。美國將北約作為推行霸權的工具，主導北約持續東擴，對俄羅斯的合理安全關切“裝聾作啞”，執意要將烏克蘭納入北約，變成俄羅斯邊境上的西方堡壘和陣營對抗的前沿陣地，一再挑戰俄羅斯的戰略底線。《紐約時報》專欄作家托馬斯·弗里德曼表示，美國關於北約東擴的重大決策失誤導致俄烏關係惡化，美政府應該承擔相當大的責任。有個比喻說得十分貼切，如果你拿著木棍戳熊的眼睛，這頭熊可能不會對你的做法一笑了之，它很可能會反擊。到那時，是怪你有問題，還是熊有問題？



美國不斷拱火澆油是烏克蘭危機延宕不絕的關鍵。美國是軍援烏克蘭的第一大“金主”。據西方媒體計算，美國迄今已向俄烏衝突投入高達1700億美元。危機爆發至今，美國不尋求停火止戰，而是生怕戰爭結束，將危機作為針對俄羅斯的代理人戰爭，持續加碼對俄制裁和對烏軍援，包括提供巨額的軍事資金和武器系統，製造“可控的動蕩”，從中持續攫取地緣政治利益，不僅美國高價天然氣占領歐洲市場，而且美國軍火商收穫大量訂單，賺了個盆滿鉢滿。



美國大肆操弄烏克蘭問題，拱火遞刀、鼓動對抗，其真正關心的不是烏克蘭人民的生死，不是國際和平與穩定，而是防止自身霸權地位的衰落。美國精心打造了一個“烏克蘭陷阱”，通過對烏克蘭的長期支持，企圖拖累俄羅斯，掌控歐洲，進而改變全球地緣政治格局。美國希借此進一步維護全球霸權地位，真是好一個如意算盤。



美國對自己在烏克蘭危機上扮演的角色心知肚明。但也正因如此，做賊心虛的美國不斷在烏克蘭危機上甩鍋推責、轉移視線，不僅在危機爆發後大量散布虛假信息，把所有問題都歸咎於俄羅斯，而且企圖讓與危機毫無關係的中國也躺槍背鍋。近來，美國突然拋出個謬論，聲稱中國幫助俄羅斯建立國防工業基礎。布林肯國務卿訪華前夕，美方又放風威脅制裁中資銀行，以阻止中國支持俄羅斯軍工生產。中方的態度也很明確，中國不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，沒有做任何拱火澆油和趁機漁利的事情。中國不會背鍋，更不會為別人的行為買單。美國應該停止抹黑施壓，停止對中國企業濫施單邊制裁。美國這種不負責任、欲蓋彌彰的惡劣行為，只會加劇危機，讓自己信譽破產，反噬自身。

