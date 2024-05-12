“向東看”為塞匈兩國帶來了什麼？

（來源：新華社） 中評社北京5月12日電／5月5日至10日，中國國家主席習近平對法國、塞爾維亞、匈牙利三國進行國事訪問，此訪是習近平主席時隔5年再次訪問歐洲。法國是歐盟核心大國，且今年是中法建交60周年，因此，習近平主席此訪首站選在法國，重要意義不言而喻。而此行的第二、第三站落地塞爾維亞和匈牙利，也引起外界廣泛關注。



塞爾維亞和匈牙利都是中國在歐洲的戰略合作夥伴，也都是共建“一帶一路”建設在歐洲的重要支點。塞匈兩國在經濟上共同選擇了“向東看”的發展戰略，在開展對華務實合作的過程中改善了本國民生，成為中國與中東歐國家合作的典範。



中國和塞爾維亞是歷經風雨、患難與共的“鐵杆朋友”。2006年，塞爾維亞從南聯盟中獨立之後，成為歐洲第一個對中國實行免簽政策的國家，同時也是中國在中東歐地區的首個全面戰略夥伴，以此訪為契機，中塞關係正式踏入構建新時代命運共同體新征程。習近平主席在此次訪問塞爾維亞時指出：“中塞鐵杆友誼歷經國際風雲變幻考驗，有著深厚的歷史底蘊、堅實的政治基礎、廣泛的共同利益、扎實的民意基礎”。中塞共謀發展、合作共贏、彼此成就，為兩國人民帶來了實實在在的利益。



中國是塞維爾亞第二大投資國和第二大貿易夥伴。根據中國商務部統計，2022年，中塞雙邊貿易額為35.5億美元，同比增長10.1%；2023年，中塞雙邊貿易額為43.5億美元，同比增長23.7%。基礎設施建設是中塞經貿往來的重中之重。2022年3月，共建“一帶一路”建設在歐洲的旗艦項目匈塞鐵路正式通車。匈塞鐵路連接塞爾維亞首都貝爾格萊德和匈牙利首都布達佩斯，全長350公里。運營兩年來，匈塞鐵路的貝爾格萊德至諾維薩德段已累計運送旅客近700萬人次，極大便利了當地居民出行。



塞爾維亞斯梅戴雷沃鋼鐵廠是中塞高質量共建“一帶一路”的另一生動實踐。自2016年中國河鋼集團收購斯梅戴雷沃鋼鐵廠後，這家曾因設備老舊、經營不善而瀕臨倒閉的百年老廠迅速扭虧為盈，不僅為當地創造了5000多個工作崗位，還連續多年成為塞爾維亞第一大出口企業，其年產值占塞爾維亞GDP的1.15%。

