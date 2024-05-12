湖北：紅色實景劇賦能紅色旅遊

沉浸式實景劇《監委主席王荷波》演出現場。（來源：中國文化報） 中評社北京5月12日電／據中國文化報報導，在湖北武漢一方靜僻之處，鬱鬱葱葱的樹枝隨風搖曳，黑色磚房歷經百年時光洗禮仍然矗立其中，這裡就是中共五大會址紀念館。步入其中，觀眾化身“中共五大參會代表”，隨著沉浸式實景劇《監委主席王荷波》的演繹，身臨其境地觀看和參與，重回革命時代。



《監委主席王荷波》以1927年中共五大的勝利召開及黨的歷史上第一個中央紀律檢查監督機構——中央監察委員會的成立為背景，既講述了中國共產黨開啟了有組織、有依據、有制度地開展執紀監督新階段的革命歷史，又講述了第一位中央監委主席——王荷波及首屆中央監察委員會委員用鮮血與生命詮釋對共產主義的信仰和對黨忠誠的故事。



在這場沉浸式實景演出中，觀眾“零距離”與監委主席“面對面”，實現一場跨越歷史的“超時空對話”。劇中王荷波振聾發聵的呼聲，直擊觀眾心靈，歷史縱深感和時代使命感油然而生。“舊址實景與專業表演融為一體，沉浸式的體驗引人入戲。”遊客王宸浩被演出深深感動。



傳統的紅色旅遊多以參觀歷史遺跡、紀念館為主，而紅色旅遊演藝則通過創新的演繹方式，讓紅色旅遊更加生動。記者觀察到，湖北多個紅色場館、紅色景區，通過打造紅色實景劇，使革命舊址成為群眾願意去、經常去的熱土。



中共五大會址紀念館是武漢革命博物館所屬紅色場館之一。除了《監委主席王荷波》之外，武漢革命博物館還在其下轄的武昌農講所、毛澤東舊居、中國共產黨紀律建設歷史陳列館，相繼推出“武漢1927”系列沉浸式實景劇《歷史的回望》《最後的團聚》《莊嚴的宣誓》。



“這些沉浸式實景劇場場爆滿，深受觀眾喜愛。”武漢革命博物館相關負責人介紹，《歷史的回望》還原農講所教員、學員的教學和學習生活情況，引領觀眾追憶革命先輩鞠躬盡瘁的崢嶸歲月；《最後的團聚》再現毛澤東在武昌都府堤41號居住並從事革命活動的瞬間，彰顯一代偉人的家國情懷；《莊嚴的宣誓》詮釋革命先烈對無產階級革命理想無比忠誠、甘灑熱血的崇高精神，慷慨激昂，感人至深。

