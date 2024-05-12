劇作家何冀平的京港“雙城記”

（來源：新華社） 中評社北京5月12日電／據新華社報導，應中國作家協會邀請，40多位港澳作家組團近日“回家”。在中國現代文學館，劇作家何冀平接過主辦方贈送的證書，上面印著這樣一句話：“您以優秀作品，點亮萬家燈火；我們以文學名義，向您致敬”。



35年前，她在聲名鵲起時離開北京南下香港。有媒體關注地發問：“一個離開自己鄉土文化的作家，還能寫什麼？”她也曾迷茫地問過自己。今天，她縱橫話劇、影視、戲曲多領域，已成為蜚聲海內外的金牌編劇。



記者在香港見到何冀平，眼前的她知性大氣，還有幾分港風的精致。一開口，京腔純正，粵語流利。她說：“到香港35年，我多了一個故鄉。京港兩地的文化滋養了我。”



北京人藝奠定藝術創作的“格兒”



何冀平人生的第一部戲是在陝北的打麥場上演的。



那是20世紀60年代末，下鄉知青們自己編排節目，17歲的北京知青何冀平寫了個獨幕喜劇《運肥記》。夜晚的打麥場是舞台，一根鐵絲吊著十幾盞油燈就是照明。演到緊要處，一陣大風把油燈撲滅。老鄉們趕緊跑回家，把過年才舍得用的馬燈拿出來，馬燈有罩子，不怕風。



那一排馬燈，照亮了鄉親們看得津津有味的笑臉，也照亮了少女何冀平懵懂的創作夢。



此後，無論當工人還是上大學，她始終筆耕不輟，畢業分配進了藝術家雲集的北京人藝，成為一名職業編劇。

