國家衞健委：截至去年底註冊護士563萬人

中評社香港5月12日電／常言道：三分治療，七分護理。護士是距離患者最近、接觸患者時間最長的專業人員，守護著百姓健康。



新華社報導，“5·12”國際護士節來臨之際，國家衞生健康委公佈最新數據：截至2023年底，全國註冊護士總量達到563萬人，每千人口註冊護士數達到4人，具有大專以上學歷的護士超過80%，中國護士隊伍建設取得明顯成效。



這支隊伍更壯大了。近10年來，中國註冊護士人數保持年均8%左右的增長，每年約有三四十萬新人加入，共同在推進健康中國建設、應對重大突發事件中發揮獨特作用。



整體素質更強了。護理學升格為一級學科，護士學歷一路“走高”。職高、中專成了“過去時”，大專和本科已是尋常，碩士甚至博士也不罕見，高學歷護士和專科護士逐漸成為趨勢。



專業技能更精了。各地結合實際，積極開展老年、兒科、重症監護、傳染病、精神病等緊缺護理專業護士培訓工作。“白衣天使”不只是“發發藥、打打針”，還要有嫻熟的臨床技能，具備溝通交流、健康指導、心理護理、人文關懷等“多面手”能力。



北京協和醫院有一個例子：護士們為腸鏡檢查患者準備了詳實的術前飲食和用藥指導圖片，並在術前三天短信提醒每天注意事項。這些努力，不僅提高了檢查效率，也讓患者感受到更多便利和溫暖。



瞄準群眾關切事，護理工作向著更加貼近患者、貼近臨床的方向邁進——



“互聯網+護理服務”讓護士上門，將專業的護理服務從機構延伸至社區和居家。目前共計3000餘個醫療機構提供7類60餘項群眾常用急需的基礎護理、康復護理、心理護理等服務項目。



不斷深化“以病人為中心”的理念，為患者提供更有溫度的護理服務；發揮大型醫院優質護理資源下沉和帶動作用，提升基層護理的服務能力……



隨著社會經濟發展和健康理念轉變，護理工作也面臨新的形勢。



人口老齡化程度加深，老年護理以及老年有關慢性疾病護理的需求日益旺盛。人們期盼更高質量、多樣態的護理服務，呼喚“白衣天使”全方位對接群眾不斷增長的健康服務需求。



針對百姓的急難愁盼，護理服務正進一步加大供給。



國家衞生健康委醫政司副司長邢若齊說，相關部門將採取有力措施，充分發揮政策支持激勵引導作用，進一步改善和優化護理服務，提升患者滿意度和獲得感。



“白衣天使”護佑生命，離不開全社會的關心、尊重和理解。



落實好各種惠護政策，不斷完善薪酬待遇制度，不斷改善工作環境、值班休息和後勤保障條件，讓護理崗位的吸引力進一步增強，也讓更多護士在解決後顧之憂的同時，努力練就硬本領和好作風。



如此，新時代的“白衣天使”將更有力地托起億萬人健康。