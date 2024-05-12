澳門政府和外交部駐澳公署反對美干預澳門事務

中評社香港5月12日電／就美國“國會—行政部門中國委員會”日前發表所謂2023年度報告，澳門特區政府和外交部駐澳特派員公署12日回應表示，美方所謂“報告”攻擊抹黑特區人權和法治狀況，對特區修訂國安法說三道四，我們堅決反對，美方應立即停止干預澳門事務和中國內政。



澳門特區政府表示，澳門特區于2022年7月就實施《公民權利和政治權利國際公約》相關規定的報告接受聯合國人權事務委員會的審議，委員會的審議結論性意見在提出一些建議的同時，歡迎特區政府在相關領域採取的立法和政策措施，對與特區政府代表團開展的建設性對話表示讚賞。美方所謂“報告”片面援引人權事務委員會的結論性意見，是典型的斷章取義做法，不得人心。



特區政府指出，澳門特區維護國家安全法的修訂廣泛借鑒其他法域的立法經驗，充分考量澳門法制傳統和社會實際情況，嚴格遵守國際人權公約。維護國家安全的工作嚴格依照法律規定及法定程序進行，在防範及懲治危害國家安全犯罪行為的同時，平衡保障了居民基本權利和自由。



外交部駐澳特派員公署發言人表示，有關“報告”無視聯合國人權事務委員會對澳門人權狀況的肯定，無視澳門長期繁榮穩定、人民安居樂業的事實，對有關結論性意見斷章取義，歪曲事實、混淆視聽，令人不齒。



發言人強調，去年澳門國安法高質量修訂實施，進一步夯實國家安全的制度根基，更加有力保障澳門居民各項合法權利和自由，符合國際通行做法，得到社會各界普遍支持。國安修法合理合規得民心，不容挑戰。奉勸美方多反省和悔改自身粗暴執法、侵犯人權的斑斑劣跡，立即停止干預澳門事務和中國內政。