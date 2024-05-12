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夏寶龍明日至19日到澳門考察調研
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2024-05-12 17:35:56
中評社香港5月12日電／中央港澳工作辦公室主任、國務院港澳辦主任夏寶龍，將於明日至19日到澳門考察調研，瞭解澳門社會和經濟的最新發展情況。
香港電台報導，澳門政府新聞局表示，行政長官賀一誠代表澳門特區感謝中央長期以來對澳門的關心和支持，並熱烈歡迎夏寶龍繼去年後，再度到澳門考察調研，特區政府將作出妥善安排，全力確保考察調研工作取得圓滿成功。
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