國民黨：“國會”不和諧最大亂源是柯建銘

中評社台北5月12日電／民進黨“立院”黨團總召柯建銘發文指“國會香港化”，“立法院”藍白聯手，“毁憲亂政”，狼狽為奸，出賣“國家利益”；對此，國民黨“立院”黨團今發聲明反擊，痛批柯建銘才是“國會”不和諧的最大亂源，奉勸民進黨團，越是政治操作、越會遠離民意，“國人”都會看在眼裡。



中時新聞網報道，柯建銘在臉書上批評國民黨團總召傅崐萁帶藍委赴大陸，“國會香港化”定格、定型。傅崐萁跟民眾黨團總召黃國昌兩人，每天在每一個題目聯手，讓“立法院”遍地烽火，想讓新“內閣”寸步難行，讓賴清德無法執政。



對此，國民黨團回批柯建銘通篇充滿荒謬性的猜測和惡意的抹黑，如果身為執政黨的黨鞭是這樣的水準跟態度，也無怪乎，過去無論朝野協商或是“國會”討論，民進黨就只是一副老大心態，一黨獨大的嘴臉還是未曾改變，“賴清德應該好好的瞭解，誰才是‘國會′不和諧的最大亂源，恐怕就是貴黨團的大小黨鞭。”



國民黨團表示，民進黨到現在還沒看清，今年1月13日所產生的新民意，就是執政黨為少數執政，“國會”的少數也造就16連敗的議會表決紀錄，當執政黨還不謙卑的面對民意，就只會繼續連敗下去；動不動就拿違憲掛在嘴巴，真的以為自己是大法官？沒有民主素養、就妄談進步和諧。