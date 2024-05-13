快評：美國行政承諾不可靠　中國要強化對策

中評社快評/美國國務院負責東亞事務的助理國務卿康達日前宣稱，“美國已有自己需要的對台政策框架，不需要改變；改變這個政策框架是不明智的”。浙江工商大學法學院院長宋傑就此接受中評社記者採訪時指出，美國選擇在“520”之前提出相關論調，既有“穩”的考慮，即試圖向大陸傳遞出不支持“台獨”、試圖穩定台海關係的信號；也有“安慰”之意，即針對台灣地區即將宣誓就職的負責人表明，美國依然將“與台灣關係法”置於基礎性地位。因此，宋傑表示，一方面，不可輕信美國國務院等行政部門的“承諾”，政治承諾是不可靠的；另一方面，要在準確把握美國國會全部涉台立法的基礎上推出自身的法律工具，加強應對的法律工具箱建設。



宋傑點出了美國涉台政策的本質，美國的“一個中國政策”早已被美國國會塞入“私貨”，將所謂的“台灣關係法”與“六項保證”納入其中，虛化和抽空在中美“三公報”中所要承擔的義務。



因此，中國對美國不斷重申的承若，從來都是聽其言，更觀其行，要求美國不折不扣堅守一個中國原則和中美三個聯合公報，不得以任何方式向“台獨”分裂勢力發出錯誤信號。



中國外交部長王毅不久前在北京與美國國務卿布林肯會談時也說，當前，中美關係總體止跌企穩，但負面因素仍在上升積聚。這裏指的負面因素，顯然包括美國繼續在台灣問題上干涉中國內政，繼續在台灣問題上說一套做一套，這不只是台海的風險源，也是中美關係的風險點。



為此我們認為，中國除了要不斷重申自己的原則立場和態度、並提出警告之外，更要持續做好應對準備，強化應對能力，堅守中美關係的第一條紅線（台灣問題），強烈監督和要求美國把不支持“台獨”的承諾落到實處。

