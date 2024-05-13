穩樓市政策發力　內房料下月可企穩

房地產行業的政策支持力度仍需加強，包括擴大合格房地產項目“白名單”的覆蓋範圍。（大公報） 中評社香港5月13日電／大公報報導，瑞銀亞洲經濟研究主管、首席中國經濟學家汪濤指出，由於首季度中國GDP增速強於預期，決策層或不願再推出額外的支持性宏觀政策，預計年內餘下時間LPR（貸款市場報價利率）仍可能下行，人行亦有望降准25個基點，同時更多使用其他流動性調節工具，以確保年末信貸增速達到9.5%左右的強勁水平。此外，包括再貸款、PSL（抵押補充貸款）等結構性工具都可能被繼續使用，“年內還可能有3000億元至5000億元人民幣的PSL，用於支持‘三大工程’”（保障性住房建設、城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施）。



汪濤坦言，房地產行業的政策支持力度仍需加強，包括加大對房企的融資支持、擴大合格房地產項目“白名單”的覆蓋範圍、加大對“保交樓”的資金支持，以及支持地方政府直接購買更多市場庫存住房等，預計年內房地產按揭貸款利率仍有進一步調降的可能，首付比例亦有望繼續下降。她預期，房地產市場仍待企穩，基準預測下，房地產開工、銷售、價格等指標有望在今年6、7月企穩，下半年季調後的環比指標或略有回升。



在談到“人行在公開市場操作中逐步增加國債買賣，是否預示‘中國版QE（量化寬鬆）’”的問題。汪濤強調，人行雖可能在公開市場操作中重新交易國債，但這並不意味著“中國版QE”，而是人行政策工具箱的擴張，其目的是充實貨幣政策工具箱。